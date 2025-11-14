Военные из полка «Ястребы» просят неравнодушных помочь собрать на авто для эвакуации и логистики

Военные на Запорожском направлении просят срочно помочь приобрести автомобиль для выполнения боевых заданий. Коллаж. / © ТСН

Военные, уничтожающие врага на Запорожском направлении, группа РЭБ 411 отдельного полка беспилотных систем, просят помочь им в крайне важном деле — собрать средства на полноприводный автомобиль, который необходим для эвакуации и обеспечения подвоза оборудования, боеприпасов и выполнения других задач в условиях осени.



Военнослужащие говорят, что от наличия автомобиля зависят не только боевые задачи, но, конечно, их жизнь.



«Россияне наступают, сокращая расстояние до наших позиций. На днях произошел случай, когда мы мчались из точки А в точку В по сплошному бездорожью. Шанс выжить — это ехать только там, где дороги нет. Если не иметь полноприводного автомобиля, тогда есть возможность ехать только по тем дорогам, которые у врага как на ладони. Поэтому и объявляем сбор на такой автомобиль», — рассказал военнослужащий из этого полка.



Необходимая сумма — 250 тыс. грн. Военные, как обычно, готовы отчитаться за использованные средства.

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/AdfyiwPgEf



Номер карты банки

4874 1000 2807 4170

