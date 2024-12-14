Военные из Северной Кореи получают жесткую демотивацию из-за потерь в войне против Украины — "Осман"

Сейчас россияне максимально восхваляют союзников, что получить больше халявного мяса для фронта, считает Станислав Бунятов.

В бой военные из Северной Кореи пошли больше недели назад. Это подготовленный, мотивированный и хладнокровный личный состав, который хорошо владеет всеми видами вооружения советского образца, переживает за жизнь своих собратьев и получает жесткую демотивацию из-за потерь.

Об этом сообщил командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" на своем Telegram-канале "Говорят снайпер+" 14 декабря.

Вот как, по словам Бунятова, характеризует военных из КНДР пленный россиянин: "Корейцы, которые прослужили вместе по 5-10-15 лет, умирают друг у друга на глазах, какая у них может быть мотивация? Наверное не здохнуть от расстрела, как и у наших зэков".

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Как отмечает "Осман", россияне, в свою очередь, не понимая их реального боевого потенциала, уничтожают корейцев наравне со своим стадным мясом.

"К дронам они готовы не были и не будут, слепленные из костей и плоти, дохнут так же, как и наши "братья", ко всему этому добавляется чрезвычайно плохая координация, которая только ухудшает их положение. Свою информационную политику российские оккупанты максимально направляют на восхваление союзника и приписывают ему "победы", за которые сдохло несколько сотен россиян, но понятно почему… В будущем это поможет им получить больше халявного мяса для фронта", — объяснил Бунятов.

Напомним, солдат КНДР готовят к штурму, появились новые данные об их участии в войне.

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