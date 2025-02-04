Военные из Северной Кореи на Курщине: в СНБО рассказали, как давно их не видели на фронте

В СНБО отметили, что пока нет окончательного понимания, вернут ли кндровских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине.

Военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Пока нет окончательного понимания, вернут ли кндровских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают", — отметил он.

Напомним, ранее старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук сообщил, что войска КНДР отвели от линии фронта из-за больших потерь.

Разведка Южной Кореи также подтвердила информацию об отступлении северокорейских войск из Курской области из-за значительных потерь. В разведке отметили, что в настоящее время войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях.

Стало известно! Жуткий приказ для солдат из КНДР!

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