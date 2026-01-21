Военные из СОЧ готовы вернуться на службу: командир назвал главное условие

СВЧ / © скриншот с видео

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на большое количество случаев самовольного ухода из части (СОЧ), существует значительная прослойка дезертиров, стремящихся вернуться в армию. Главным препятствием для них становится не страх войны, а качество управления на местах.

Об этом в интервью Radio NV рассказал командир воинской части в 17 армейском корпусе, лейтенант ВСУ Андрей Иванов с позывным «Прокурор».

По словам военного, среди ушедших в СОЧ есть невероятно большое количество людей, готовых искупить свою вину службой. Однако они категоричны в своих требованиях по будущему месту службы.

«Сегодня меня очень интересует та прослойка ребят, которые хотят вернуться. И все очень индивидуально. Люди хотят возвращаться сегодня к здравомыслящим командирам в первую очередь. И неважно — это штурмовые подразделения или подразделения обеспечения. Они хотят просто нормального отношения», — подчеркнул лейтенант.

Иванов убежден, что мобилизационный ресурс среди «счшников» недооценен. По его мнению, возвращение этих людей могло бы полностью решить проблему комплектации вспомогательных сил.

«Точно могу сказать, что заполнить сегодня все подразделения обеспечения в новых корпусах можно за счет тех людей, которые с СОЧ готовы вернуться», — подчеркнул военный.

Почему бойцы бегут из армии

Офицер также проанализировал причины, толкающие военнослужащих на преступление. По его мнению, корень проблемы часто кроется в несовершенной работе военно-врачебных комиссий (ВВК) и неправильном распределении кадров.

По его словам, преимущественно в СОЧ идут те военные, у которых есть реальные проблемы со здоровьем или физические недостатки, но не успели или не смогли должным образом пройти медосмотр. В результате люди, которые объективно не могут выполнять задачи на передовой, оказываются в боевых бригадах, что приводит к физическому и психологическому излому.

Какие масштабы проблемы

Ситуация с СОЧ остается серьезным вызовом обороноспособности государства. Министр обороны Украины Михаил Федоров озвучил тревожную статистику:

В розыске за нарушение правил военного учета находятся около двух миллионов украинцев .

Около 200 тысяч военнослужащих находятся в СОЧ.

Создание механизмов возвращения мотивированной части этих людей может стать одним из путей усиления украинской армии в критический момент.

Напомним, ранее глава ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко сообщил, что одна из ключевых причин самовольного ухода из части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации.