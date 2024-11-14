Военные КНДР не участвовали в последних штурмах россиян в Курской области – СНБО

Россия все еще сохраняет возможность штурмов в Курской области.

Ситуация в Курской области по состоянию на вечер 14 ноября была стабилизирована. Однако у россиян все еще есть возможности для дальнейших штурмов.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Раде нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Проверка боем у россиян прошла неудачно – потери в технике, личном составе", – отметил он.

Коваленко добавил, что военные Северной Кореи в штурмовых действиях не были вовлечены.

Ранее сообщалось, что армия РФ и КНДР ведет кровавые бои на Курщине. Они атакуют позиции ВСУ в западной части региона, чтобы вытеснить ВСУ до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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