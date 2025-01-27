Военные КНДР подрывают себя гранатами, чтобы не попасть в плен – Sky News

Находящиеся в России войска КНДР демонстрируют очевидную неосведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщает Sky News.

Как пишет издание, северокорейцы "скорее подорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, возможно, северокорейские войска временно отошли от полосы фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли серьезные потери.

В частности, журналисты Sky News пообщались с украинскими военными, которые считают, что северокорейские солдаты сейчас либо делают выводы из ошибок, сделанных во время первых столкновений с украинскими солдатами, либо ухаживают за ранеными, либо ждут подкрепления.



"Я думаю, что они скоро вернутся", — сказал командир, имеющий позывной "Пульс".

Издание также пишет о том, что войска КНДР не осведомлены об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Об этом свидетельствуют их штурмы пешком, группами по 20, 40 и даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.

Кроме того, солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия из зоны боевых действий, унося раненых и погибших.

Напомним, 11 января украинские бойцы взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Они были ранены, но выжили.

Северная Корея отправила более 10 тысяч своих солдат помогать России, по информации Киева и Сеула. Хотя ни Москва, ни Пхеньян официально ни подтвердили, ни отрицали их присутствие на фронте.

Как украинская, так и южнокорейская разведка говорят, что многие военные, развернутые в России, являются одними из лучших в Пхеньяне. Их набрали из 11 корпуса, также известного как Корпус Шторма. Подразделение обучено диверсиям на инфраструктуре и убийствам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество убитых и раненых северокорейцев, воюющих на стороне российской армии в Курской области России, превысило три тысячи.

Южнокорейская разведка оценивала потери среди военных КНДР примерно в 1100 человек (в том числе около 100 погибших). В Сеуле также заявили, что Пхеньян может готовиться к отправке дополнительных войск в Россию и поставкам новых партий оружия.

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