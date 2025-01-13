Военные КНДР учатся современной войне: в СНБО сделали неутешительный прогноз для мира

На Западе не осознают серьезности ситуации.
Военные КНДР продолжают участвовать в боях Курщины. К сожалению, они учатся современной войне, учатся противодействовать FPV-дронам.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"И в будущем их обучение станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий. К сожалению, не вижу, что это понимают", — констатировал Коваленко.
Ранее Коваленко отмечал, что северокорейских бойцов отвезли на Курщину для получения опыта. КНДРовцы будут использовать беспилотники в пограничном Корейском полуострове в дальнейшем
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