Военные КНДР учатся современной войне: в СНБО сделали неутешительный прогноз для мира

На Западе не осознают серьезности ситуации.

Военные КНДР продолжают участвовать в боях Курщины. К сожалению, они учатся современной войне, учатся противодействовать FPV-дронам.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"И в будущем их обучение станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий. К сожалению, не вижу, что это понимают", — констатировал Коваленко.

Ранее Коваленко отмечал, что северокорейских бойцов отвезли на Курщину для получения опыта. КНДРовцы будут использовать беспилотники в пограничном Корейском полуострове в дальнейшем

Читайте также: