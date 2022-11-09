Военные корабли РФ до войны могли свободно ходить по акватории Черного моря, ситуация сейчас изменилась — российский журналист

Российские военные корабли до полномасштабного вторжения могли свободно ходить по акватории Черного моря. Россияне не могли считать проливы своими, поскольку их контролировала Турция.

Об этом 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

По его словам, россияне до полномасштабного вторжения РФ в Украину могли свободно передвигаться по акватории Черного моря. Однако называть проливы своими они не могли, поскольку контролировались они Турцией. Пока же ситуация изменилась — Черноморский флот теперь находится во временно захваченном Севастополе.

"Весь Черноморский флот сейчас собрался к кучке в Севастопольской бухте сидит там и дрожит, а выгнала из Черного моря его Украина", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Сколько же осталось российских кораблей в Севастопольской бухте после успешных действий украинских военных – неизвестно. По словам журналиста, Черное море сейчас под наблюдением Турции, а после победы нашего государства "хозяйничать" там будут Украина, Польша и Болгария.

Напомним, что у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении.

Читайте также: