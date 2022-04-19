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Военные музыканты выполнили марш сопротивления на руинах самого разрушенного объекта на Днепропетровщине

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Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев

В Днепропетровской области военный оркестр сыграл возле первого в области объекта, который уничтожили вражеские ракеты.

Об этом говорится в ТСН.

Музыканты оперативного командования "Схід" исполнили гимн украинского сопротивления "Ой, у лузі червона калина". Дирижер военного оркестра признается, что времени на подготовку не было, так что ограничились короткой репетицией на руинах. Несмотря на это и необычная площадка для концерта, выступление вполне удалось.

Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев и заверить, что обязательно победим.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине два человека пострадали, разрушены железнодорожные пути и объекты инфраструктуры.

Прилеты были в трех районах. В Павлоградском утром ракета попала в железную дорогу, в Синельниковском от попадания в инфраструктурный объект вспыхнул пожар. Еще одна ракета упала на дачные дома Днепровского района. Разрушила заброшенное сооружение и перебила электросети.

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