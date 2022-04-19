Военные музыканты выполнили марш сопротивления на руинах самого разрушенного объекта на Днепропетровщине

Военные музыканты выполнили марш сопротивления на руинах самого разрушенного объекта на Днепропетровщине

Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев

В Днепропетровской области военный оркестр сыграл возле первого в области объекта, который уничтожили вражеские ракеты.

Об этом говорится в ТСН.

Музыканты оперативного командования "Схід" исполнили гимн украинского сопротивления "Ой, у лузі червона калина". Дирижер военного оркестра признается, что времени на подготовку не было, так что ограничились короткой репетицией на руинах. Несмотря на это и необычная площадка для концерта, выступление вполне удалось.

Также читайте В Днепр переехали восемь вузов и колледжей из Донбасса и Луганщины и уже возобновили учебу

Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев и заверить, что обязательно победим.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине два человека пострадали, разрушены железнодорожные пути и объекты инфраструктуры.

Прилеты были в трех районах. В Павлоградском утром ракета попала в железную дорогу, в Синельниковском от попадания в инфраструктурный объект вспыхнул пожар. Еще одна ракета упала на дачные дома Днепровского района. Разрушила заброшенное сооружение и перебила электросети.

Читайте также:

На Киевщину чинить электросети приехали одесситы, а местные жители уже берутся в огороды

Волонтера, прикрывшего раненую под обстрелами в Харькове, не взяли в медики из-за здоровья

Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники на более миллиарда долларов

Черниговец самостоятельно сжег вражескую технику коктейлями Молотова, за это оккупанты расстреляли его в доме

Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз