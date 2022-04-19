Военные музыканты выполнили марш сопротивления на руинах самого разрушенного объекта на Днепропетровщине

Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев
В Днепропетровской области военный оркестр сыграл возле первого в области объекта, который уничтожили вражеские ракеты.
Об этом говорится в ТСН.
Музыканты оперативного командования "Схід" исполнили гимн украинского сопротивления "Ой, у лузі червона калина". Дирижер военного оркестра признается, что времени на подготовку не было, так что ограничились короткой репетицией на руинах. Несмотря на это и необычная площадка для концерта, выступление вполне удалось.
Музыканты таким образом хотели поддержать дух украинцев и заверить, что обязательно победим.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине два человека пострадали, разрушены железнодорожные пути и объекты инфраструктуры.
Прилеты были в трех районах. В Павлоградском утром ракета попала в железную дорогу, в Синельниковском от попадания в инфраструктурный объект вспыхнул пожар. Еще одна ракета упала на дачные дома Днепровского района. Разрушила заброшенное сооружение и перебила электросети.
Читайте также:
На Киевщину чинить электросети приехали одесситы, а местные жители уже берутся в огороды
Волонтера, прикрывшего раненую под обстрелами в Харькове, не взяли в медики из-за здоровья
Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники на более миллиарда долларов
Черниговец самостоятельно сжег вражескую технику коктейлями Молотова, за это оккупанты расстреляли его в доме
Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз