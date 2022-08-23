Военные на украинско-белорусской границе рассказали, как подготовились к встрече врага

Несмотря на угрозы, наши бойцы подготовились ко всем возможным сценариям и к агрессии белорусов. Шансы вырыты, дороги заминированы, техника и оружие наготове, говорится в ТСН.

«Зная, что рядом они, я знаю, что не задут к нам, потому что мы держим оборону, защищаем свои семьи», – говорит 18-летний сирота Дмитрий, которого на фронте сестра и брат.

Стрелять и копать юноша научился в лесах, граничащих с границей Беларуси. С детства мечтал стать военным, но не думал, что при таких обстоятельствах, когда смерть просто рядом. «Хочется еще посмотреть на закат, ты понимаешь, за это нужно бороться, нужно защищать свою землю», – говорит юноша.

Эти ребята все слышат и видят, с врага на той стороне не сводят глаз. Все тропинки и просеки, которыми местные бродили до войны на другую сторону нами, заминированы.

На той стороне учебы уже продолжаются несколько месяцев. За этим диверсанты, раз пытающиеся прощупать нашу границу, как с земли так и неба. «Под эту дату они активизировались, они видны частенько», — говорят военные.

Несмотря на тишину, все военные заняты - кто чистит оружие, кто на посту, а кто на кухне. На этой позиции готовят все кто умеет, едой ребята не перебирают. В лесах у границы, где в любой момент снова может начаться настоящая война, ребята к ней готовы.

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