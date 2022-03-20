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Военные на Житомирской трассе уничтожают врага, а тот ведет хаотичный обстрел из леса

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Военные на Житомирской трассе уничтожают врага, а тот ведет хаотичный обстрел из леса

Под обстрел попали и журналисты ТСН

Битва за Житомирскую трассу. Уже несколько дней вооруженные силы пытаются разблокировать одну из основных автомагистралей страны, соединяющей столицу с западной Украиной. Огромная группировка русских войск несет серьезные потери, но с трассы не идет, более того — расстреливает окрестные деревни из пушек.

Об этом говорится в ТСН.

Военные устраивают врагу разгром в прямом эфире. Десятки грузовиков с боекомплектом, бронированные машины и даже установки залпового огня "Град" одна за другой взлетают в воздух. От мощных взрывов вражеского боекомплекта, как спички, ломаются пятидесятилетние сосны.

Украинская артиллерия утром, днем и вечером уничтожает мощную вражескую группировку на Житомирской трассе. Единственное, что у врага остается – танки. При обстреле они маневрируют ими, выводят из-под огня.

Разведчики готовы проверить ситуацию, хотя они не должны вступать в бой с врагом, но все равно берут полный боекомплект и даже гранатометы. Вместе с разведчиками на неприметных машинах отправляется съемочная группа ТСН.

В селе Бузова местная школа разбита полностью, кажется здесь нет ни одного целого окна, не разрушенного класса. «Танчик с той стороны бил с Житомирской трассы и 2 танчика с другой стороны били и так же минометы избивали. Им сказали, что здесь хунта, а здесь было около 200 человек для эвакуации», – рассказывают разведчики.

Враг обстреливал школу даже реактивной артиллерией, некоторые снаряды не взорвались. Но все люди выжили – спасло бомбоубежище.

Кроме школы враг прямой наводкой расстрелял два многоквартирных дома в деревне. Здесь уже могут быть ДРГ противника, иногда здесь уже слышны единичные выстрелы.

На когда-то хорошенькие цветные домики теперь страшно смотреть. Боец на псевдо "Заграда сквад" дергает затвор автомата и поднимается на самый высокий этаж. Ему нужно посмотреть далеко ли отошел враг. С помощью коптеров удается разглядеть – 3 российские установки системы "Град" стоят неподвижно, 9 грузовиков с патронами сгорели. Стоят неподвижно и две самоходные артиллерийские установки и едва ли не главное достижение — уничтоженная установка радиоэлектронной борьбы – РЭБ, которая препятствует работе беспилотников, авиации. Но у врага остались танки, очевидно, из них они продолжают обстреливать деревню, правда неприцельно. Под обстрел попадают разведчики и журналисты.

Как ВСУ пытаются разблокировать Житомирскую трассу

Как ВСУ пытаются разблокировать Житомирскую трассу

Снаряды падают за деревней, там загорается трава. Прицельно стрелять враг уже не может, для этого ему нужно вывести танки из леса, а это значит разоблачить себя.

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