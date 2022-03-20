Военные на Житомирской трассе уничтожают врага, а тот ведет хаотичный обстрел из леса

Военные на Житомирской трассе уничтожают врага, а тот ведет хаотичный обстрел из леса

Под обстрел попали и журналисты ТСН

Битва за Житомирскую трассу. Уже несколько дней вооруженные силы пытаются разблокировать одну из основных автомагистралей страны, соединяющей столицу с западной Украиной. Огромная группировка русских войск несет серьезные потери, но с трассы не идет, более того — расстреливает окрестные деревни из пушек.

Об этом говорится в ТСН.

Военные устраивают врагу разгром в прямом эфире. Десятки грузовиков с боекомплектом, бронированные машины и даже установки залпового огня "Град" одна за другой взлетают в воздух. От мощных взрывов вражеского боекомплекта, как спички, ломаются пятидесятилетние сосны.

Украинская артиллерия утром, днем и вечером уничтожает мощную вражескую группировку на Житомирской трассе. Единственное, что у врага остается – танки. При обстреле они маневрируют ими, выводят из-под огня.

Разведчики готовы проверить ситуацию, хотя они не должны вступать в бой с врагом, но все равно берут полный боекомплект и даже гранатометы. Вместе с разведчиками на неприметных машинах отправляется съемочная группа ТСН.

В селе Бузова местная школа разбита полностью, кажется здесь нет ни одного целого окна, не разрушенного класса. «Танчик с той стороны бил с Житомирской трассы и 2 танчика с другой стороны били и так же минометы избивали. Им сказали, что здесь хунта, а здесь было около 200 человек для эвакуации», – рассказывают разведчики.

Враг обстреливал школу даже реактивной артиллерией, некоторые снаряды не взорвались. Но все люди выжили – спасло бомбоубежище.

Кроме школы враг прямой наводкой расстрелял два многоквартирных дома в деревне. Здесь уже могут быть ДРГ противника, иногда здесь уже слышны единичные выстрелы.

На когда-то хорошенькие цветные домики теперь страшно смотреть. Боец на псевдо "Заграда сквад" дергает затвор автомата и поднимается на самый высокий этаж. Ему нужно посмотреть далеко ли отошел враг. С помощью коптеров удается разглядеть – 3 российские установки системы "Град" стоят неподвижно, 9 грузовиков с патронами сгорели. Стоят неподвижно и две самоходные артиллерийские установки и едва ли не главное достижение — уничтоженная установка радиоэлектронной борьбы – РЭБ, которая препятствует работе беспилотников, авиации. Но у врага остались танки, очевидно, из них они продолжают обстреливать деревню, правда неприцельно. Под обстрел попадают разведчики и журналисты.

Как ВСУ пытаются разблокировать Житомирскую трассу

Снаряды падают за деревней, там загорается трава. Прицельно стрелять враг уже не может, для этого ему нужно вывести танки из леса, а это значит разоблачить себя.

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