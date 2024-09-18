Украинские военные разбирают противотанковые ракеты в ПТРК FGM-148 Javelin. Боевой частью из них оснащают FPV-дрон.

Об этом сообщает издание Defense Express.

"Как минимум, именно это сделали в подразделении Fatum противотанкового батальона 3-й штурмовой бригады, запечатлевшей процесс экстракции самой ракеты из транспортно-пускового контейнера", — пишут аналитики.

Военные объясняют свои действия тем, что у высокоточной ракеты были повреждения. Поэтому дальнейшее ее штатное использование было невозможно. Поэтому они решили разобрать Javelin, чтобы оснастить дрон. Когда проблема состоит в этом, решение вытащить из ракеты боевую часть выглядит целесообразной, отмечают в Defense Express.

"В конце концов речь идет даже не об одной, а сразу о двух кумулятивных боевых частях (БЖ у Javelin тандемная) с общим весом 8,4 кг. В то же время у кого-то может появиться идея использовать и тепловизионную головку самонаведения Javelin, но объективно она не имеет значительную ценность. Во-первых, она имеет разрешение только 64×64 пикселей.

Отмечается, что случаи, когда нерабочую ракету Javelin необходимо разбирать, чтобы забрать боевую часть, не может считаться рядовой. Это свидетельствует о том, что вопрос обеспечения FPV-дронов боевыми частями – как противотанковыми, так и противопехотными – требует изменений к лучшему.

Как сообщалось, Украина не может создать эффективные боевые подразделения из-за задержек и недостаточности западной военной помощи. Вместе с тем Киев принял меры по устранению недостатка человеческих ресурсов в армии.

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