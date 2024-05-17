Военные НАТО неизбежно появятся в Украине: с какой целью – NYT

Ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове (Львовская область).

Украинские официальные лица обратились к своим коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 000 солдат. В США эту идею пока не поддерживают, но глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в четверг, 16 мая, назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

Об этом сообщило издание The New York Times.

"Со временем мы этого добьемся", — сказал он журналистам на встрече НАТО в Брюсселе.

По словам Брауна, усилия внутри Украины поставили бы под угрозу инструкторов НАТО и, скорее всего, заставляли бы использовать драгоценные средства ПВО для защиты инструкторов вместо критической украинской инфраструктуры вблизи поля боя.

Также читайте Сценарии третьего года войны: почему Запад не хочет свержения режима Путина и делает ставку на переговоры

"Будучи частью НАТО, Соединенные Штаты будут обязаны по договору альянса помогать в защите от любого нападения на инструкторов, что потенциально может втянуть Америку в войну", — говорится в публикации.

Издание напомнило, что ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове (Львовская область), но в начале полномасштабной войны американские инструкторы были оттуда выведены.

При этом журналисты отметили, что обучение от американцев и их союзников не всегда было успешным. Перед украинским контрнаступлением прошлым летом американские военные обучали в Германии украинские подразделения маневренной войне, разминированию и другим задачам.

"Но научиться скоординированному использованию танков, артиллерии и пехоты сложно, особенно за короткий 12-недельный период", — пишет NYT.

Перенос обучения в Украину, как признают военные, позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о происходящих на линии фронта нововведениях.

Напомним, Североатлантический альянс впервые в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений определил по меньшей мере две "красные линии", после пересечения которых может произойти прямое вмешательство войск НАТО в войну России против Украины.

Читайте также: