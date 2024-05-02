Военные назвали более горячие направления на фронте: где обострилась ситуация

На востоке Украины самыми горячими направлениями остаются Бахмутский, Авдеевский и Новопавловский. Ситуация накалилась.

Об этом во время телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отмечает: хоть ситуация обострилась, но она контролируется украинскими силами обороны. Волошин говорит, что на восточном направлении продолжаются тяжелые бои. "Происходит динамичное изменение обстановки", добавил он.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать линию фронта, используя артиллерию, танки, беспилотники и авиацию.

"Цель врага – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", — заявил спикер ОСУВ.

Вместе с тем, Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского леса. В Купянском и Лиманском направлениях враг проводит неактивные штурмовые действия.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что оккупанты давят в Донецкой области — в районе Временного Яра и на Авдеевском направлении. В районе продолжаются бои.

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