Военные не пускают врага в Угледар, а тот бьет по городу тяжелой артиллерией

Военные не пускают врага в Угледар, а тот бьет по городу тяжелой артиллерией

Город превращается в руины, но в нем остаются местные.

Город Угледар в Донецкой области содрогается от разрывов российских авиационных бомб, ракет и артиллерийских снарядов. Местные жители переселились в подвалы. Тех, кого убило смертоносное железо, хоронят во дворе местной церкви. И даже при таких сложных обстоятельствах украинские воины сдавать Угледар врагу даже не думают.

Об этом говорится в ТСН.

Угледар — город северо-западнее временно захваченного Донецка. До недавнего времени здесь было тихо и безопасно. Сейчас людей хоронят прямо во дворе одной из местных церквей. На табличках: кроме фамилии и лет жизни – место убийства.

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Среди убитых и четверо человек, которые пытались эвакуироваться, но на крышу их машины посыпались обломки, изрешетившие авто. Все из этого транспорта погибли на месте. Это был кассетный боеприпас, говорят украинские военные, так что спасения просто не было.

Здешние улицы, теперь пустые, и только надписи и наклейки на подъездах, сообщают, что в этом городе-призраке еще есть люди. "Вот так и живем! Сейчас очень плохо. Ни воды нет, ни света, ни газа. Как можно жить?", – говорят местные.

Многие жилые многоэтажки и общественные сооружения сокрушены до основания. Обломки от смертоносных российских боеприпасов торчат в асфальте и тысячами валяются – прямо под ногами. Эхо тяжелых артиллерийских разрывов раздается круглосуточно, и почти непрерывно. Время от времени в небе появляется и стремительно нарастает страшный гул – летят самолеты и вертолеты, сбрасывающие снаряды. Таких авианалетов может быть и 5 в день, рассказывают местные жители.

Угледар в Донецкой области содрогается от разрывов российских бомб, ракет и артиллерийских снарядов

Вражеские самолеты забрасывают Угледар бомбами и расстреливают многоэтажки высокоточными боеприпасами. А вражеские боевые вертолеты убивают гражданских неуправляемыми ракетами. Прилетает в Угледар со стороны кремлевских оккупантов и такое, от чего не каждое убежище способно спасти. На окраине упало изделие 9М79. Это та самая ракета, которой накануне ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где убили огромное количество людей и еще больше ранили. И такими теперь обстреливают окрестности Угледара.

Именно сюда, в сторону этого небольшого городка, решецкая орда нацелила одно из направлений своих ударов по Донбассу. «Они пробуют, как бы – проверка боем или разведка боем. Три-четыре танчика уехали, их подбили, отошли. Завтра тоже самое», — рассказывают бойцы.

Наши воины утверждают, что готовы сокрушить орду, лишь бы было больше оружия: высокоточного, противотанкового и средств эффективного уничтожения решительской авиации.

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