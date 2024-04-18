Военные не смеются: Гудыменко о насмешливых видео над багги оккупантов – в чем опасность

Он назвал несколько причин, почему эта проблема более серьезная, чем кажется на первый взгляд.

В последнее время в Сети появилось немало видео с фронта, на которых видно, что российская пехота использует для наступления китайские гольфкары (багги), а не традиционные БМП. Это повеселило пользователей соцсетей, а некоторые эксперты начали говорить о "критичной" нехватке техники в армии РФ.

Однако опытным украинским военным на передовой – не до смеха. Об этом заявил ветеран войны, общественный деятель Юрий Гудыменко.

"Можно очень долго и очень громко хохотать над видосами, где россияне катаются на китайских "гольфкарах" на передке. Но с кем бы я не поговорил из опытных военных – почему-то никто особо не смеется", – сказал Гудыменко.

Он назвал несколько причин, почему эта проблема более серьезная, чем кажется на первый взгляд:

1. Desertcross 1000-3 (так называется этот "гольфкар", который на самом деле не гольфкар, а многоместный багги) на видео довольно уверенно и быстро едет по грунтовым дорогам с грузами и без. По словам Гудыменко, при правильном использовании такие багги для оккупантов очень полезны.

Багги Desertcross 1000-3 / Фото: westcentralpowersports.com

2. На штурмы в них ехать – плохая идея, потому что там не только брони – даже стекла нет. Но подвоз бк / воды / эвакуация раненых "прямо рекомендованы" для этого типа машин.

3. Россияне их контрактуют массово – к концу этого года должны получить 1590 единиц по цене около 24 000 долларов за единицу.

Технические характеристики: Desertcross 1000-3 / Фото с российских ресурсов, опубликованное Гудыменко

"Это значит, что при насыщенности отдельного подразделения именно этими машинками сильно упрощается ремонтная логистика: не нужны разные ремкомплекты, специалисты, типы шин и т. д. Иными словами, ремонтировать три одинаковых "гольфкара" быстрее и проще, чем привезенные волонтерами "эльку", "пасфайндер" и "додж", – говорит военный.

4. Гудыменко отмечает, что нормальный рамный пикап выигрывает по целому ряду показателей – зимой в нем тепло, летом прохладно; зима, дожди и размытая почва для него проблема, но не катастрофа; груза и личного состава он тянет больше и так далее.

Но есть две проблемы.

"Первая – рамных пикапов делают все меньше и меньше, на улице далеко не 1998-й год, безрамные паркетники завоевали рынок, и еще меньше производителей хотят продавать пикапы на войну (Toyota, например, не хочет). Вторая проблема – украинский автопром теоретически способен сделать родственника несложного китайского гольфкара, но явно не способен сделать пикап", – объясняет военный.

Кроме того, он напомнил, что украинское государство только на десятом году войны начало проводить на пикапы тендеры.

"Поэтому в свете того, что не хватает абсолютно всей автомобильной техники – грузовиков, бусиков, пикапов – шансы на то, что Генштаб громко заявит о необходимости еще и многоместных багги или проходных "гольфкаров" очень малы", – рассуждает военный.

Выводы Гудыменко:

а) при правильном использовании гольфкары могут быть ценными машинами для военной логистики;

б) теоретически Украина могла бы серийно производить их сама в каком-нибудь приемлемом временном горизонте;

в) это решение россиян, как и "буханки", и единичные багги (у нас они тоже есть, в том числе электрические) – не панацея, но это отсутствующая у нас попытка системного решения логистических проблем, поэтому нужно анализировать решение врага, а если оно работает – копировать и внедрять.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года диктатор Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и ознакомился с мотовездеходами Desertcross 1000-3 китайской компании AODES, закупаемыми в КНР. Об этом открыто сообщали пропагандисты РФ. По их данным, всего в войска закуплено более 2000 таких машин. Каждая стоит около 16 тысяч евро. Один багги может перевозить до семи бойцов.

Ранее военные объяснили, почему оккупанты начали использовать гольфкары во время штурмов. Эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке выяснил, что бойцы ВСУ научились уничтожать китайские гольфкары.

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