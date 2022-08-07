Военные не выполнят приказ Путина: Волкер о вероятности применения ядерного оружия

Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины, поскольку знает, что будет решительный и быстрый ответ НАТО. Россия также не имеет смысла использовать ее на захваченных территориях.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Мы должны не допускать никаких рисков. Даже если это будет 2%, это уже многовато. Никто не хочет иметь дело с ядерной войной. Если Путин применит стратегическое оружие, со стороны Запада, НАТО будет решительным и быстрым ответом и России не будет. Что касается тактического оружия и возможности его применения, они могут его применить согласно их военной доктрине, когда нападают на их страну, и они проигрывают, тогда они применят его без вопросов, но возникает вопрос, если они захватывают территорию, то какой смысл потом от этой территории, если потом она не пригодна ни к чему", — отметил он.

По словам Волкера, Россия прекрасно понимает, что будет ответ со стороны НАТО.

"Никто не будет наблюдать, как в современном мире использование ядерного оружия становится нормой жизни. Байден и Остин неоднократно предупреждали, что если будет применено ядерное оружие, это приведет к ответу со стороны НАТО. Это россияне знают, поэтому ничего не будут делать. Третья причина, российские военные, понимая все последствия, не сделают этого. Путин понимая, что ему могут не подчиниться, не будет отдавать такие приказы, которые нарушат цепочку командования. Хотя шансы и невелики, но мы должны быть готовы и подчеркивать, что это вызовет согласованный военный ответ", — резюмировал он.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, что Волкер заявил, что Россия использовала уже 50% своих ресурсов на войне.

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