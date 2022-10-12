Военные охотятся на врага в Николаевской области на "бандеромобилях"

Их работа это постоянный риск – нужно максимально близко, незаметно подъехать к врагу и нанести поражение.

Степные военные-хищники на "бандеромобилях" каждую ночь выходят на охоту, их целью становятся как техника, так и живая сила врага, говорится в ТСН.

В воздухе постоянно взрываются кассетные боеприпасы, которыми оккупанты засыпают все села и поля вокруг Николаева. Так что в сумерках степные хищники отправляются на линию фронта, мстить за уничтоженные села и смерти гражданских. Их работа это постоянный риск – нужно максимально близко, незаметно подъехать к врагу и нанести поражение. На пикапах в кузовах установлены трофейные кассеты для неуправляемых ракет в кузове – эти машинки воины прозвали "бандеромобилями".

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"Такие "бандеромобили" использовались в Ираке и Афганистане, а мы уже списали у них, были подбиты вертолеты противника Ка-52, с их вертолетов сняты нурсы и наши "кулибины" все смастерили", — кичатся бойцы.

Сегодняшняя цель военных – это российские мобилизованные в посадке. После запуска ракет экипажи в считанные минуты сворачиваются и растворяются в вечерних сумерках не тихой николаевской степи. Война – это работа на опережение, ведь от скорости и маневренности зависят жизнь наших воинов.

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