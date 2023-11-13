Военные отбили "мясной штурм" оккупантов из дронов — видео

Солдаты оккупационной армии России на рассвете пошли в "мясной штурм" на позиции бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Российскую пехоту прикрывала бронетехника. Но танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации, не помогли врагам.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Уже через несколько часов оккупанты позорно убегали.

"Спастись удалось не всем — на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, которые приперлись к нам из бурятского города Кяхта в составе 37 ""отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - рассказали военные.

Бойцы 58-й бригады ВСУ также добавили, что в ликвидации оккупантов наибольших успехов достигли пехотинцы, наводчики-операторы автоматических станковых гранатометов и ПТРК, пилоты дронов и другие воины 58-й мотопехотной бригады и бойцы одного из механизированных батальонов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Генштабе Австрии назвали главное условие для победы Украины в войне.

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