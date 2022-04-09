Военные оттесняют врага из их окопов в Запорожской области и берут в плен важные "кадры"

Военные оттесняют врага из их окопов в Запорожской области и берут в плен важные "кадры"

Российские военные не жалеют снарядов для обстрела здешних деревень.

На юге Запорожской области решетки артиллерийские обстрелы не прекращаются ни на день. Но даже час сплошной тишины на тамошней передовой ныне – настоящая роскошь. Стреляют оккупанты без сожаления боеприпасов и по военным, и в сторону гражданских. Зато даже при таких обстоятельствах наши воины уничтожают оккупантов, вытесняют их с украинской земли и захватывают очень ценные трофеи.

Об этом говорится в ТСН.

На границе Запорожской области с Донетчиной двери, стены, крыши и заборы гражданских жилых домов – именно они теперь, для оккупантов, очевидно, самая большая угроза. Но человеческие дома и детские качели не похожи стратегически важный военный объект, который хотела уничтожить – мощной авиационной бомбой. Эти качели, говорит Валентина, три десятка лет. Женщина до сих пор не может оправиться от шока. Вражеские артиллерийские снаряды, бомбы и ракеты – продолжают лететь в сторону жилых домов.

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Пара реактивных "Ураганов" накануне взорвалась прямо в селе. Владелец фермы говорит, что это было поздравление с большим церковным праздником. «Благовещение. Снаряд прилетел, где был почти обед. Убило корову, теленок, еще здесь несколько коров ранило. Пришлось резать», – говорит фермер Иван.

Сейчас просто днем, в сторону поселков в Запорожье, решисты в очередной раз ударили из реактивных "Градов".

Здесь теперь идет, именно война артиллерии, признает "Регистр". «Пехотной войны как таковой сейчас нет. Сейчас в основном – война артиллерии на опережение», – рассказывает боец.

Даже единственный час – сплошной тишины, здесь ныне – невероятная вещь. «Если не по нам, то по соседям. Если не по соседям, то могут дальше бить. Отсюда могут во все стороны бить», — рассказывает местный.

Вместе с тем, несколько минут на перекур, откровенно признаются украинские воины, то чуть ли не единственный, при существующих обстоятельствах, способ немного перевести дух.

Летало над головами быстро и высоко в последний раз накануне, прямо среди бела дня. «Сушка вчера и позавчера нам немного жизнь подпортила. Три прихода были по полю. И туда дальше шла, тоже бил по пацанам», — рассказывает военный.

После авианалетов бойцы собирают огромные кучи обломков. «Это был обстрел с вертолета. Он завис и отработал по нам полный боекомплект. Встает и выпускает справа – слева из пушек вот эти все неуправляемые ракеты», – говорит боец.

Их бы лучше сбивать мощными средствами противовоздушной обороны, признают наши защитники. Но говорят, и имеющееся противотанковое орудие, в руках искусного пехотинца — способно делать чудеса. Тот противотанковый гранатомет передали украинцам для защиты от залесской орды — иностранцы. Юрий говорит: овладел оружием за полчаса. Противотанковые ракеты, признается – более сложные. Но и в разы эффективнее. «Надежная, простая, легкая в использовании! Она отработала по трем танкам — уничтожила и четыре БМП», — кичится боец.

"Установка", шутят военные "святая Джавелина". Не в последнюю очередь и при ее помощи украинское войско, шаг за шагом, почти вытеснило путинских садистов из Запорожской области.

«С нашей стороны идут контратаки и продвижение вперед. Были довольно жесткие столкновения, и удалось отбросить россиян от 6 до 10 километров. Они оставили свои позиции, которые уже были окопаны и снаряжены. Удалось взять в плен 10 российских военных, в том числе трех офицеров», — рассказывают военные.

Среди захваченных оккупантов обнаружили очень полезного "кадра". Подполковника, начальника управления информационно-психологических операций, целой 52-й российской армии.

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