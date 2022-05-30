Военные перешли в контрнаступление, которое позволит освободить Херсон и окружить криворожскую группировку — эксперт

Ситуация на фронте остается сложной, но украинские военные по некоторым направлениям останавливают наступления врага, а на некоторых - даже оттесняют оккупантов.

В треугольнике Славинск, Северодоноцк, Светлодарская дуга – остановлено продвижение врага, по некоторым направлениям даже отодвинули, но враг пытается возобновить наступление без учета потерь, отметил в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН военный эксперт Олег Жданов.

«Пытаются окружить в направление Лисичанска и Северодонецка. Угроза остается, пока мы их не отожмем с флангов», — отмечает эксперт.

Отдельно он отмечает успехи украинцев на Херсонщине, где украинцы перешли к успешной попытке контрнаступательных действий. Особенно важно, что это происходит прямо напротив Новой Каховки. «Это ГЭС и это второй мост через Днепр, обеспечивающий всю группировку российских войск, расположенную возле Кривого Рога и если нам удастся рассечь этот плацдарм на правом берегу пополам. Тогда мы сможем и Херсон атаковать с двух направлений с Севера и вдоль Днепра, а криворожская группировка может вообще оказаться в окружении», — отмечает эксперт.

Также он добавляет, что оборонительные укрепления, которые создали россияне вблизи Херсона, по его мнению, нет смысла атаковать «в лоб». И как раз происходящие наступательные действия могут позволить украинцам их обойти с флангов. Россия не сможет быстро переоборудовать свои линии обороны. Он добавляет, что сейчас для украинцев нужно иметь огневое преимущество – будем иметь поступление артиллерии, добавляем бронетехнику, предоставляемую по ленд-лизу – можем наступательные действия проводить успешно с меньшими потерями, убеждает эксперт.

Сами поставки, которые уже в Украине, пока недостаточны, как отмечает Жданов, как только поступит помощь по ленд-лизу, это сразу станет ощутимым.

О наступлениях на Сумы, Киев, Харьков, Чернигов, которые в последнее время звучат от разных людей, Жданов оценивает как маловероятными, потому что россиянам просто уже не с чем.

Единственное, что остается опасным по направлениям из Беларуси, это «Искандеры», которые будто бы были куплены. Ведь ими могут наноситься удары по западным областям Украины, говорит эксперт. А вот разговоры о наступательных действиях из Приднестровья вообще можно забывать, ситуация там нормализуется, говорит эксперт.

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