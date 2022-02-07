Военные пишут рэп и танцуют в берцах: как на фронте создается новая украинская культура

Военные пишут рэп и танцуют в берцах: как на фронте создается новая украинская культура

Украинские военные песнями поднимают боевой дух.

Украинские военные на фронте не паникуют перед вероятной новой российской агрессией. Они несут нелегкую службу, а во время отдыха создают маленькие шедевры.

Об этом 7 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Старший солдат Юрий Городецкий стал популярен в соцсетях благодаря тому, что исполнил песню группы "Шабля" "Братья украинцы". Он говорит, что поет давно, а эту песню записал неслучайно.

"Очень хочется своими песнями поднимать боевой дух своих собратьев, и эта песня как раз то, что надо", — говорит военнослужащий ВСУ Юрий Городецкий.

Какие песни создают и поют украинские бойцы на фронте | Новости Украины

Боец "Айдара" на псевдо "Хук" в берцах станцевал под хит Уитни Хьюстон. У бойцов на передовой расписан весь день, но они все равно ищут хоть несколько свободных минут для музыки. Уже никто не поет советских песен об армии: новое войско – новые хиты. Хиты групп "Пятница", "Океан Эльзы" и "Скрябин" особенно популярны в блиндажах на передовой. Но иногда военные пишут и свои песни, как боец на псевдо "Малый". Он пишет на передовой рэп.

В Украине рождается пласт новой песенной культуры. И после войны обязательно выйдет сборник песен, которые помогли нам победить.

Напомним:

Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео, которое стало "вирусным" в Сети. На нем украинский военнослужащий исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

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