Военные планы России: какие изменения в российской армии анонсировал Шойгу

Глава Минобороны РФ заявил о подготовке к новому наступлению на территорию Украины.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, глава военного ведомства государства-агрессора Сергей Шойгу доложил о готовности российских вооруженных сил продолжать войну в Украине и анонсировал ряд запланированных изменений в армии.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления главы российского Минобороны.

О "противостоянии" НАТО

В начале своего выступления российский министр обороны заявил, что во время войны в Украине армии РФ противодействуют "объединенные силы Запада". В качестве примера он привел информацию о "более 500 спутниках США и НАТО работающих в пользу ВСУ, в том числе более 70 военных".

Также Шойгу объявил о намерении усилить российскую армию на северо-западном направлении из-за "наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

Необходимость этого шага глава военного ведомства страны-агрессоры объяснил тем, что Североатлантический альянс расширяется за счет Финляндии и Швеции.

Кроме того, по его мнению, необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.

О мобилизации и новом наступлении

Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России была произведена для "стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий".

Он признал, что во время мобилизации пришлось столкнуться с "определенными трудностями", объяснив их тем, что мобилизационные планы в России не внедрялись со времен Второй мировой войны.

Российский министр заверил, что "частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия".

О новом "пушечном мясе"

Шойгу считает, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек.

По словам главы военного ведомства страны-агрессорки, в полуторамиллионной армии должно быть не менее 670 тысяч контрактников.

Также Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва от 18 до 21 года. Предельный возраст призывников должен составлять до 30 лет.

При этом планируется обеспечить возможность "при желании граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

Шойгу добавил, что до конца текущего года нужно довести количество контрактников до 521 тысячи с учетом замены в мобилизованных группировках и комплектования новых формирований.

О новых подразделениях ВС РФ

Шойгу выразил намерение сформировать 3 мотострелковых дивизии, в частности в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Также в российской армии собираются:

переформировать в мотострелковые дивизии 7 мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и Северном флоте;

в Воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии;

для каждой общевойсковой (танковой) армии создать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов;

дополнительно сформировать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиаполков, 1 истребительный авиаполк, 6 бригад армейской авиации.

для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артбригады большой мощности;

в береговых войсках ВМФ на базе существующих бригад морской пехоты сформировать 5 дивизий морпехов.

О новом вооружении

Шойгу заявил, что в пользу "спецоперации" поставки наиболее востребованных в армии вооружений перенесли с 2024-2025 годов на 2023-й. Он также сообщил, что объем финансирования в этом году позволил нарастить поставки оружия в войска на 30%.

Также министр обороны РФ объявил, что российская "ядерная триада" пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М.

В последующих планах российской армии:

поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат";

принять в состав авиационных стратегических ядерных сил 3 стратегических ракетоносца Ту-160М;

принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также 4 подлодки и 12 надводных кораблей;

нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон".

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, президент государства-агрессорки Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине и усиления военного потенциала российской армии.

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