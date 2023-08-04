Военные показали эмоциональное видео, как уничтожали вражеский "шахед" над Дунаем

От российского беспилотника остались только обломки, он взорвался в воздухе.

Во время массированной атаки россиян на портовую инфраструктуру Украины на Дунае 2 августа пограничники уничтожили два "Шахеда".

Видео ликвидации одного из них показали в МВД.

На эмоциональных кадрах видно, что вражеский "шахед" взорвался прямо в воздухе. Военные показали, что от него остались одни обломки.

Военные показали, как уничтожали вражеский "шахед" во время атаки 2 августа

В вечернем обращении 3 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда и Морской охраны Госпогранслужбы, сбивших два вражеских дрона-камикадзе.

Напомним, 2 августа Россия атаковала главный внутренний порт Украины в Измаиле через реку Дунай. Это привело к росту мировых цен на продовольствие.

Кроме того, российские дроны во время атаки порта в Измаиле в ночь на 2 августа залетали на территорию Румынии. Местные жители говорят, что слышали их звуки и видели падение одного из них. Румынское министерство обороны это опровергает.

После этого в Минобороны Румынии сообщили, что румынская армия усилила контроль границы НАТО после российской атаки в 15 км от румынского города Тульча.

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