В Херсонской области россияне всячески пытались закрепиться, однако украинские воины не позволяли врагам чувствовать себя свободно.

Украинские защитники из Херсона показали, как несколько месяцев вели "тихую войну" за преимущество на Днепре между двумя берегами.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Сил специальных операций.

"Херсонщина. Каскад островов между левым и правым берегами Днепра. Это — "серая зона" со всех сторон окружена водой. Она стала местом, где несколько месяцев подряд украинское войско и российские оккупанты вели "тихую войну" за превосходство на Днепре", — говорится в сообщении.

Там оккупанты пытались проводить разведку, минировать территорию, обустраивали позиции, наблюдательные посты. В то же время, украинские воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно.

"Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и круглые сутки висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер. Именно так работают воины морского центра специальных операций ССО Украины", – говорится в сообщении.

В ССО добавили, что видео было снято еще зимой, но из соображений безопасности операции публикация его стала возможной только сейчас.

"Этот сюжет — взгляд изнутри на работу воинов Сил специальных операций: тяжелую, рискованную, подчас отчаянную, но такую необходимую для нашей общей победы над российским врагом", — подписали видео военные.

Военные показали, как несколько месяцев вели "тихую войну" за преимущество на Днепре: видео

Напомним, российские оккупанты заявили, что с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинскую бронетехнику. Соответствующий ролик опубликовал даже Минобороны РФ. На кадрах видно, как управляемые ракеты попадают в технику, которую россияне назвали немецкими танками Leopard 2, однако это оказались комбайны, собиравшие в поле урожай.

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