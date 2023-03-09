Военные показали обломки крылатой ракеты, сбитой в Черниговской области (фото)

В Черниговской области в ночь на 9 марта, когда оккупационные войска массированно обстреливали Украину, ПВО уничтожило российскую ракету. Произошло это в районе города Прилуки.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Телеграмме.

"Минувшая ночь была результативной для Сил обороны Черниговщины: ПВО уничтожила крылатую ракету в районе Прилук", — говорится в сообщении.

Ночью 9 марта в Черниговской области работала ПВО / Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

В Черниговской области ПВО сбила российскую ракету / Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Что известно о массированной атаке РФ 9 марта

В ночь на 9 марта оккупанты впервые обстреляли Украину со столь большим количеством различных типов ракет, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Всего произошел 81 пуск ракет по Украине.

Силы ПВО сбили 34 крылатых ракеты и четыре из восьми дронов-камикадзе. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

Оккупационные войска попали в объекты критической инфраструктуры и жилые дома Украины. Россияне атаковали Киев, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, , Львовскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую, Винницкую область и Запорожье.

Кроме того, оккупированная Запорожская АЭС в настоящее время из-за обстрела РФ обесточена. Горючего для генераторов хватит на 10 суток.

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