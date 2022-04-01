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Военные показали взорванную дамбу в Киевской области, из-за которой затопило огромную территорию

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Военные показали взорванную дамбу в Киевской области, из-за которой затопило огромную территорию

Видео обнародовал один из военных на странице социальной сети.

После освобождения населенных пунктов на Дымерском направлении военные показали взорванный кусок дамбы, приведший к подтоплению большой территории.

Видео обнародовал один из военных на странице социальной сети.

На видео видно, что взорван сравнительно небольшой участок дамбы, но вода быстро с водохранилища начала возвращаться в русло реки Ирпень.

Все больше населенных пунктов освобождено от московско-путинской нечисти!!!

Опубликовано Alexander Pochynok Четверг, 31 марта 2022 г.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки от подтопления. Тогда вода добралась до села Демидов и начались подтопления.

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