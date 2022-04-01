Военные показали взорванную дамбу в Киевской области, из-за которой затопило огромную территорию

Видео обнародовал один из военных на странице социальной сети.
После освобождения населенных пунктов на Дымерском направлении военные показали взорванный кусок дамбы, приведший к подтоплению большой территории.
Видео обнародовал один из военных на странице социальной сети.
На видео видно, что взорван сравнительно небольшой участок дамбы, но вода быстро с водохранилища начала возвращаться в русло реки Ирпень.
Все больше населенных пунктов освобождено от московско-путинской нечисти!!!Опубликовано Alexander Pochynok Четверг, 31 марта 2022 г.
Ранее в Сети появились спутниковые снимки от подтопления. Тогда вода добралась до села Демидов и начались подтопления.