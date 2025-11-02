ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
579
Время на прочтение
1 мин

Военные предупреждают о новом "Покровске": "Осман" рассказал, где приближается угроза

Украинские военные предупреждают о растущей угрозе FPV-дронов врага, что усложняет логистику и может привести к тяжелым боям в Лимане.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщает о серьезных проблемах на Лиманском направлении из-за активности вражеских пилотов FPV-дронов.

Об этом военный написал в своем блоге.

По его словам, ситуация с логистикой в регионе ухудшается "в геометрической прогрессии", а бои на Лимане могут вскоре развиваться по сценарию, похожему на события в Покровске.

Особую опасность представляет передвижение украинских подразделений по трассе Славянск - Изюм, где ситуация сейчас оценивается как "50/50". На маршруте появились оптоволоконные FPV-дроны противника. К сожалению, полностью перекрыть этот участок сеткой не успели, что затрудняет обеспечение безопасного передвижения.

"Борьбе с вражескими экипажами FPV-дронов нужно уделить гораздо больше внимания", - отмечает "Осман". Он добавляет, что за каждого уничтоженного оператора следует начислять вознаграждение как за уничтоженную тяжелую технику.

Пока украинские военные продолжают работать над защитой логистических маршрутов и усилением безопасности передвижения подразделений на Лиманском направлении.

Напомним, ранее издание CNN спрогнозировал, чем это обернется для Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
579
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie