Военные предупреждают о новом "Покровске": "Осман" рассказал, где приближается угроза

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщает о серьезных проблемах на Лиманском направлении из-за активности вражеских пилотов FPV-дронов.

Об этом военный написал в своем блоге.

По его словам, ситуация с логистикой в регионе ухудшается "в геометрической прогрессии", а бои на Лимане могут вскоре развиваться по сценарию, похожему на события в Покровске.

Особую опасность представляет передвижение украинских подразделений по трассе Славянск - Изюм, где ситуация сейчас оценивается как "50/50". На маршруте появились оптоволоконные FPV-дроны противника. К сожалению, полностью перекрыть этот участок сеткой не успели, что затрудняет обеспечение безопасного передвижения.

"Борьбе с вражескими экипажами FPV-дронов нужно уделить гораздо больше внимания", - отмечает "Осман". Он добавляет, что за каждого уничтоженного оператора следует начислять вознаграждение как за уничтоженную тяжелую технику.

Пока украинские военные продолжают работать над защитой логистических маршрутов и усилением безопасности передвижения подразделений на Лиманском направлении.

