"Кто на машинах – расстреливать": Третья штурмовая бригада обнародовала доказательства преступлений РФ

На записи слышно, как российский командир приказывает своему подчиненному расстреливать гражданские автомобили, убивать местных жителей и пытать их.

Третья штурмовая бригада обнародовала видеодоказательства военных преступлений, которые российские оккупанты совершили в поселке Невское в Луганской области. На записи зафиксировано, как Олег Игоревич Рудаков, известный под позывным "Рудик", отдает преступные приказы по радиосвязи.

Как сообщили в бригаде, видео было изъято с телефона одного из российских военных.

В частности, один из российских военных снял момент, когда их подразделения заходили в Невское. При этом публичные заявления российского командования о полной оккупации населенного пункта были ложными. Это подтверждают сами военные.

"Там по телевизору показали, что мы его уже взяли два дня назад. А мы здесь еще бегали”, – говорит оккупант на видео.

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На записи также слышно, как Рудаков через радиосвязь общается с военным с позывным “Юрист”, который находился ближе к линии фронта. Рудаков предписывает своему подчиненному расстреливать гражданские автомобили, убивать местных жителей и пытать их.

“Пусть местных вяжет, кто на машинах – всех расстреливайте. Надо всех скрутить, связать и пытать", – звучит в приказе.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады получили перехват радиопередач группы Рудакова, где подтверждаются приказы о "зачистке" гражданских.

"Кто меня слышит, приказ: местных зачистить, зачистить, зачистить", — звучит в радиопередаче.

По данным расследования, Рудаков ранее неоднократно судим. Его отец сообщил, что сын перестал выходить на связь около трех месяцев назад после повторной отправки в Украину.

Бойцам удалось также получить записи, подтверждающие бесчеловечное отношение российского командования к своим солдатам.

В Третьей штурмовой отметили, что эти материалы могут быть использованы в качестве доказательной базы в международном суде для привлечения российских военных к ответственности за военные преступления в Украине.

Напомним, что оккупанты в Донецкой области казнили четырех бойцов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, сдавшихся в плен. Очередное военное преступление зафиксировано на Времивском направлении.