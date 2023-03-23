Военные преступники: Гиркин предупредил оккупантов о печальной судьбе после поражения РФ

Террорист заговорил о том, что у так называемой "СВО" нет правового статуса.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что российские оккупанты, которых отправили на войну в Украину, являются военными преступниками.

Об этом Гиркин сказал в своем Telegram-канале.

Он заговорил о том, что у так называемой "СВО" нет правового статуса.

"С точки зрения законодательства, вся так называемая "СВО" – это вообще неизвестно что. Просто неизвестно что. У войск, сейчас воюющих на фронте, нет ни одного правового статуса. Поэтому, если "СВО" закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказы, поскольку юридически он даже не имел права его выполнять. Ну как военный, если не объявлена война, может стрелять в представителя другого государства? Он преступник", – сказал Гиркин.

Ранее террорист Гиркин спрогнозировал позорный провал России в боях за Бахмут. Также он призвал Кремль посадить другого военного преступника – владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Расследователь Bellingcat рассказывал о том, почему Гиркина до сих пор не наказали за критику войны. По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, Гиркин действует под кураторством ФСБ.

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