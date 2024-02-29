Военные рассказали, как весенняя погода повлияет на бои

В настоящее время Силы обороны находятся в стратегической обороне.

Весной погода может поменять ситуацию на фронте. В частности, может замедлиться движение тяжелой техники. Это время может пойти на пользу Силам обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"С наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу. Поскольку противнику достаточно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", — подчеркнул представитель ВСУ.

По словам Евлаша, выигранное время украинские войска могут использовать для доустройства своих укреплений. Ведь сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

"Наша основная задача — это сток потенциала противника во всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", — рассказал Евлаш.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте. Оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. "напряженная ситуация сложилась в Авдеевском и Запорожском направлениях.

Читайте также: