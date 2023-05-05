Военные рассказали, может ли Бахмут быть окружен и какие преимущества у оккупантов.

Проект "Украинский Свидетель" запечатлел события, происходящие в городе-крепости Бахмут. Российских окупантов там видны невооруженным глазом, постоянно работает артиллерия.

Сам же город показали операторам бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" и пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова с позывным "Рыба".

"Нужно понимать разницу между Бахмутским направлением и Бахмутом. Можно снимать арту, какую-то технику, но добраться пехоты на первой линии бывает очень непросто. Еще сложнее потом оттуда уехать", — рассказала "Рыба".

По данным военных, основное преимущество окупантов в этом направлении — их количество. Но даже при этом ВСУ преобладают противника качеством. Однако соотношение артиллерии там примерно 1:8. Из комфортных условий в городе у военных только грубы, которыми бойцы могут отапливать помещение. Живут же они в полностью разрушенных домах.

Однако об окружении города оккупантами речь не идет.

"Да к окружающим, я вас умоляю, еще 3 км. А там потом ногами будем выходить, полями. Конечно, мы рассматриваем и такой вариант. Техника у нас есть, чтобы можно было быстро погрузить пехоту и с боем прорываться сквозь оборону противника. Уже все согласовано, все на случай, если так произойдет", — подчеркнул один из защитников Бахмута Ярослав "Паркер" Головец.

Также он добавил, что, если будет нецелесообразно удерживать Бахмут, их оттуда выведут.

Напомним, что Пригожин анонсировал выход наемников ППК "Вагнер" из Бахмута.

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