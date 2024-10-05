Военные рассказали о сложной ситуации на Покровском направлении

Враг не уменьшает свои попытки продвинуться на Покровском направлении.

Ситуация на Покровском направлении фронта очень сложна, поскольку захватчики проводят штурмовые действия круглосуточно и привлекают для этого большое количество личного состава и техники.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.

Он заявил, что враг не умаляет свои попытки продвинуться на Покровском направлении.

"Происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться. Здесь большую роль играет ландшафт. Поскольку Покровская была относительная равнина. Теперь боевые действия происходят на склонах и высотах., что позволяет немного замедлить наступление противника. В общем, можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно.

Военный отметил, что захватчики проводят свои штурмы с привлечением большого количества личного состава.

"Противник продолжает применять технику и большое количество личного состава. Сейчас они вернулись к тактике, когда атакуют группами по 4 человека. Ранее они атаковали группами, которые состояли из двух человек", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал следующую цель армии РФ после захвата Угледара.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россияне захватили две деревни в районе Покровска.

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