Российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении и начали снова применять бронетехнику, нетипичную для последних месяцев.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал командир взвода батальона беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады Гусь.

«Ситуация на Покровском направлении остается тяжелой. Враг усиливает давление, пытаясь окончательно перерезать логистику к Покровско-Мирноградской агломерации с востока со стороны Родинского, а также с юго-запада от Удачного и Котлиного. Оккупанты продолжают наступление и практически оккупировали эти два населенных пункта», — сообщил военный.

По его словам, противник активно ссылает небольшие пехотные группы, давление на пригород Покровска продолжается непрерывно, особенно на южных окраинах города.

«Фиксуются не одна и не две попытки атак с использованием бронетехники — чего уже давно не наблюдалось. Это довольно редкое явление за последний год», — подчеркнул командир.

Ранее сообщалось, что планы Кремля захватить Покровск в 2025 году и продемонстрировать силу новому президенту США провалились.

Мы ранее информировали, что российские войска пытаются продвигаться к западу от Покровска и планируют выйти на северо-западные окраины города.