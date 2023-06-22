Военные рассказали об "особо тяжелых боях" на фронте: подробности

На Лиманском направлении проходят тяжелые бои. Кроме того, украинские Силы обороны продолжают контрнаступление.на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении — в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", — рассказал он.

По словам представителя украинского Генштаба, ВСУ вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Дибровы. Кроме того, они закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Ровнополь-Старомайорское.

Напомним, в своем ежедневном отчете американские аналитики Института изучения войны информируют, что ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления. В ISW подчеркивают, что подчеркивают, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий.

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