Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военные рассказали об "особо тяжелых боях" на фронте: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военные рассказали об "особо тяжелых боях" на фронте: подробности

ВСУ наступают на трех направлениях: Мелитопольском, Лиманском и Бердянском. / Фото: Associated Press

ВСУ наступают на нескольких направлениях.

На Лиманском направлении проходят тяжелые бои. Кроме того, украинские Силы обороны продолжают контрнаступление.на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении — в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", — рассказал он.

По словам представителя украинского Генштаба, ВСУ вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Дибровы. Кроме того, они закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Ровнополь-Старомайорское.

Напомним, в своем ежедневном отчете американские аналитики Института изучения войны информируют, что ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления. В ISW подчеркивают, что подчеркивают, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий.

Читайте также:

Россияне обстреляли Запорожье и Донецкую область: есть раненые и погибшие

Россияне обстреляли Запорожье и Донецкую область: есть раненые и погибшие

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1158
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация