Военные рассказали, под чьим контролем находится Кинбурнская коса и острова в Херсонской области

Освобождение косы и острова возможно во время общего освобождения территории.

Кинбурнская коса в Николаевской области больше находится под контролем оккупационных войск Российской Федерации. Однако постоянного контроля одной из сторон над островами на Херсонщине нет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Постоянного контроля над этими островами нет, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник", — рассказал Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю ВСУ россияне не могут сосредоточивать большое количество войск на Кинбурнской косе. Именно поэтому, "говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль - нет".

Ерин подчеркнул, что освобождение островов и Кинбурнской косы возможно при общем освобождении территории. Ведь "отдельное освобождение косы нецелесообразно".

"Там открытая местность и огненное поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", — подытожил представитель прессцентра.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится в 2023 году, и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается. По его словам, затягивание войны было бы плохим сценарием для Украины, к которому так стремится Россия.

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