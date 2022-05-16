Военные РФ находятся в повышенной степени боевой готовности: какова ситуация в Приднестровье

В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация сейчас на территории Приднестровского региона Республики Молдова.
В непризнанном Приднестровье обстановка осталась без существенных изменений.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, на территории так называемой "ПМР" российские военные находятся в повышенной степени боевой готовности. Также в регионе возможны провокации со стороны РФ.
"На территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной", — говорится в сообщении.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью и Слобожанщиной.
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