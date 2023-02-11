Военные РФ намеренно выводят из строя свою технику, чтобы не участвовать в боях — Генштаб

Российские военные намеренно выводят из строя свою технику, чтобы не участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 11 февраля.

"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях", — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

Напомним, пограничники сбили российский штурмовик, бомбивший Бахмут.

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