Военные РФ не гнушаются чужим имуществом и о своих "подвигах" кичатся родным

Военные РФ не гнушаются чужим имуществом и о своих "подвигах" кичатся родным

Русские показывают себя настоящими дикарями.

Путинское воинство в Украине не только убивает, похищает и пытает гражданских, но и повсюду прибегает к грабежу и мародерству. Российские оккупанты, даже понимая, что живыми домой вряд ли вернутся, все равно спешат разворовать имущество украинцев в их разрушенных домах. Да еще хвастаются этим в разговорах с родственниками.

Об этом говорится в ТСН.

Больше не «вежливые люди», а жестокие дикари. Война в Украине показала российские военные, которые они есть, без украшений. Тянут все, до чего могут дотянуться, да еще родным хвалятся – привезут подарки из разграбленных домов украинцев. Родственники россиян одобряют мародерство.

- У меня новости хорошие! Немецкий дом нашли, я сейчас за*лся золото оттуда выносить, нах*.

– Ахаха, мародер!

– Немец, еп*, хохол-немец, у него герб немецкий. Миллионов на 400 привезу. Духи нашел, вкусные нах*

– Все бери!

- Дом этот сожжем нах*

Грабители удивлены, что украинцы, оказывается, живут очень неплохо. В отличие от россиян.

- Дом такой бедненький, а там коробки от Айфона, пц*, по кайфу люди живут. Айпад нашел. …Мы так посчитали, если мы до мая здесь, за деньгами нормально получается

Ночные заморозки заставляют оккупантов искать себе убежищ в домах, которые они сами и разрушили.

- Есть, где окна разбиты и холодрига, бл* Нах* нет, просто ничего нет вообще. Я сейчас соберусь и пойду пешком. Отношение просто как к собакам, нах*

В тех селах, где им удалось закрепиться, русские захватчики нередко выгоняют хозяев из уцелевших домов, чтобы устроиться самим. Раньше в Украине так поступали фашисты. И так же, как они, россияне воруют у селян кур.

- Дома грабим, чтобы пожрать, бл*…Здесь вообще их* нет, все магазины ограбили. Мы с Владом мопед сп*ли, проехал в магазин, набрали синьки, вчера. Вчера дом ограбили, курицу замариновали, поели.

Путинское воинство действительно голодает. Им выдали сухой паек на три дня, и тот просроченный – срок годности истек еще семь лет назад. Однако, если удается, они не гнушаются воровством любого добра, которое надеются вывезти домой. Есть видео с камеры слежения в офисе частной компании в Херсоне. Российских военных командир привел сюда на ночлег, а они раздвигают по карманам чужое имущество.

- С*а, все перевернули, уже и на полу валяется, бл* . Капитан, бл*, сказали, не трогать ничего. Перевернули все, бл*.

А еще один «освободитель» пришел избавлять магазин бытовой электроники в Херсоне от товара. Но не смог победить дверь магазина.

В захваченном БТРе украинские военные нашли телевизор, от которого путинский воин «освободил» дом. Для россиянина телевизор – вещь почти сакральная. Однако показывать ему любимые каналы не будет. Вор навсегда остался в украинской земле.

В украинской разведке сообщили: армия Путина уже фактически узаконила мародерство в Украине. Ведь захватчики оказались неспособны обеспечить себя горючим, продовольствием и техникой. Путинские воины разворовали даже гуманитарный конвой, который двинулся на помощь жителям Мариуполя, сообщили в Запорожской областной военной администрации.