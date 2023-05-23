Военные РФ отказываются ехать на передовую даже под страхом получить статью: аудиоперехват от ГУР

По словам российского оккупанта, их отправляют в места с очень сложной обстановкой.

Российские военные отказываются выдвигаться на передовую даже под страхом получить за это статью.

Об этом говорится в аудиозаписи военного РФ со знакомой женщиной, которую опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Кто не хочет подписывать, идти – то объявляют "500-м", вывозят в город, там прокуратура. Я говорю: "Мне все равно, я ничего подписывать не буду". Пусть вызывают…", — подчеркнул он.

По словам российского оккупанта, их отправляют в места с очень сложной обстановкой.

"Вот наш блиндаж в поле, вот их (украинцев – ред.) в 40 метрах. У них лес идет, у нас – посадка. Но наши, извини меня, три снаряда (выпускают – ред.), а у них — как подъезжают и бьют! Вчера двое 300-х у "Барса" было – как добровольцы", — отметил военный РФ.

В ГУР уверяют, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Внимание, на аудио ненормативная лексика, 18+

Напомним, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина уже имеет минимум вооружения для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.