Военные РФ применяют новую тактику во время штурмов на Торецком направлении: подробности

Оккупанты не отказываются от идеи оккупации новых территорий Украины и делают для этого все возможное.

На Торецком направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска активно применяют артиллерию, кассетные авиабомбы и дроны, в том числе с оптическим волокном. Оккупанты также изменили тактику на этом направлении.

Об этом в эфире "Суспільне" сообщил пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

Он отметил, если раньше россияне проводили атаки крупными пехотными группами, то сейчас это мелкие штурмовые группы из 2-3 солдат, пытающихся прорваться к украинским позициям.

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Также враг активно использует так называемых верблюдов – бойцов, которые несут боеприпасы для поддержки атакующих групп, а также разведчиков в гражданской одежде, занимающихся минированием местности.

"Мы зафиксировали случай, когда человек в штатском с мешком миновал дорогу, доставая из него противотанковые мины", – отметил Алхимов.

В частности, в районе села Озаряновка враг каждый день пытается штурмовать украинские позиции, однако значительного продвижения не достиг.

По словам Алхимова, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских войск возле Крымского, но быстро уничтожена танком бригады.

"Для уничтожения этой группы вызвали танк бригады, который ликвидировал противника в считанные минуты. Их задачей было занять здание, пригодное для обороны, чтобы иметь возможность накапливать силы. Чем дольше враг удерживал бы позицию, тем труднее было бы их выбить", — объяснил Алхимов. .

Напомним, 28-я отдельная механизированная бригада обнародовала доказательства нарушения российскими военными правил ведения войны на Торецком направлении. На опубликованных фотографиях видно, как противник маскируется под гражданским.

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