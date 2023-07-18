Военные РФ в Луганской области переоборудуют гражданские объекты под военные базы — Генштаб

В Донецкой области учреждения в нескольких населенных пунктах, занятых оккупантами, переоборудованы под военные нужды.

Российские оккупанты продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, в Лисичанске Луганской области российские оккупанты оборудовали территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат".

"В населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями — блиндажами — для размещения личного состава российских оккупационных войск", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Минобороны подчеркнули, что украинские военные на юге понемногу, но уверенно продвигаются вперед. Кульминация под Мелитополем и Бердянском настанет тогда, когда враг будет истощен.

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