Военные РФ в Украине массово насиловали женщин и детей: в ООН отреагировали

Военные РФ в Украине массово насиловали женщин и детей: в ООН отреагировали

В ООН заговорили о преступлениях российских оккупантов.

В ООН заявили, что все массовые изнасилования женщин и детей русскими военными в Украине должны расследоваться.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Симы Бахус.

В ООН признали большое количество случаев, когда российские оккупанты насиловали женщин и детей на временно оккупированных территориях.

"Сочетание массового перемещения населения с присутствием большого количества призывников, наемников и жестокости, выявленной в отношении украинских гражданских лиц, становится тревожным", — сказала Сима Бахус в Совбезе ООН.

Сима Бахус добавила, что она была в Молдове, где находятся многие украинские беженцы. Она призвала увеличить присутствие полиции на украинско-молдавской границе, чтобы правоохранители фиксировали преступления, касающиеся гендерного насилия.

Напомним, российский убийца в Украине изнасиловал младенца и похвастался этим своим друзьям.

Также уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.

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