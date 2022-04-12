Военные РФ, воюющие и умирающие в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат - разведка

Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ.

Российских военных, воюющих и умирающих в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанные дополнительные доплаты. Последние доплаты, которые они получили, это 2% к окладу за "обучение" еще до начала войны", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, статус "ветерана" теоретически могут получить только те, кто получили ранения, лечились в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанты бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие, у военнослужащих нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий.

Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Чтобы не допустить массовых увольнений, из-за нежелания участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положение о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну против Украины. Госпитали РФ сейчас переполнены военными, участвовавшими в боевых действиях в Украине, с ранениями разной тяжести.

Читайте также: