Военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами

Российские захватчики остаются на территории Запорожской атомной электростанции, в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

В настоящее время в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил предварительный отчет по итогам визита миссии на Запорожскую АЭС. Так, хуже всего он оценил целостность станции, которая была нарушена в результате боевых действий.

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