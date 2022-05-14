Военные сбили выставочный вертолет РФ, который 30 лет проектировали с помощью украинцев

Над Луганщиной украинские десантники сбили российский вертолет Ми-28 с пафосным названием «Ночной охотник» — это один из самых дорогих ударных вертолётов в мире, однако украинцы уже в третий раз сбивают такую машину.

Еще несколько дней назад куча российского металла стоимостью в пятнадцать миллионов долларов хотела остановить наше наступление, убивая украинцев с воздуха, а теперь лежит в поле, вспахав винтами землю, которую так хочет захватить кремлевский вождь, говорится в ТСН.

Чтобы добраться до вертолета от только что освобожденного села Циркуны нужно преодолеть опасный маршрут, все дороги здесь нашпигованы минами.

Российский Ми-28 "Ночной охотник" стал добычей украинской противовоздушной обороны. И, судя по полному боекомплекту, он не успел совершить ни одного выстрела, управляемые ракеты тоже остались на подвеске.

Ракета из украинского переносного комплекса перебила окупантам ротор. «Ночной охотник» развалился в клочья. Вряд ли пилоты выжили, но кабина оказалась пустой. Россияне, скорее всего, успели их эвакуировать.

Российская пропаганда повторяет мантру о том, что Ми-28 – вершина российского авиапрома, его разрабатывали тридцать лет. Но ключевые элементы «Охотника» спроектированы в Украине: радиоаппаратура – во Львове, двигатель – в Запорожье, а интерактивные очки ночного видения, судя по маркировке, в Италии. Это выставочный вариант "Ночного охотника", если проверить его номер, то видно, что он участвовал в авиашоу. Эта самая машина два года назад была на авиационном форуме «Армия 2020» в российской Кубинке.

Однако, на борту вертолета наши военные нашли яркие футболки с двуглавой птицей-мутантом и фамилиями пилотов. Обычно именно в таких россияне выступают на авиашоу в жарких странах. Но шоу закончилось здесь, в поле. Последним ценителем талантов российских асов стал оператор украинского комплекса ПВО.

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