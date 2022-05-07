Военные спасли из подвала в Луганской области 300 человек: в Закарпатье люди вспомнили ужасы эвакуации под обстрелами

Военные спасли из подвала в Луганской области 300 человек: в Закарпатье люди вспомнили ужасы эвакуации под обстрелами

Почти три сотни человек, среди которых 5-месячный младенец, с первых дней войны прятались в школьном подвале в селе на Луганщине, пока их не нашли военные.

Почти три месяца 300 человек на Луганщине просидели в подвале школы без связи, света и тепла, а из-за непрерывных бомбардировок россиян уже отчаялись, что выживут. Из-под обстрелов их спасли украинские военные — сначала вывезли в безопасную зону, а затем даже нашли убежище в Закарпатье, говорится в ТСН.

Дарья прижимает к груди пятимесячного сына, который с мамой под обстрелами с начала войны жил в подвале. Без света, тепла, и целыми днями, без еды. Как они с малышами выжили – женщина до сих пор не понимает.

«Я бегу и слышу, что позади меня осколки по крышам трещат. Мы падали, потом снова тихо и снова бежали», — рассказывает она, как под обстрелами, с двумя маленькими детьми, бежала в укрытие сельской школы.

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После того, как рашисты начали бомбить и крыть артиллерией дома, в этом подвале прятались все селяне. Со своими четырьмя котами здесь сидела и Надежда. Вспоминает, так 80 лет назад скрывалась от фашистов. «Я третью войну переживаю. В 41 году немцы такого не делали. Немцы эвакуировали население, а потом стреляли, а эти стреляют по живым людям», — говорит Надежда Шарпак.

Под постоянными обстрелами небольшое село в Луганской области оказалось с первых дней войны. Местные говорят, россияне умышленно били по частным домам. Лишний раз из школьного подвала люди даже выглянуть боялись. Каждый раз, когда шли за едой, рисковали жизнью. «Магазины уже не работали. То, что было, то и ели. Выходили из подвалов и на кострах готовили еду», — вспоминают люди.

Дом Галины русские солдаты уничтожили на ее 85 день рождения. «Бомба прямо в погреб упала, воронка такая… диаметром 5 метров. Я тогда хожу, не знаю, где мне приютиться. О, это спасибо тому проклятому Путину за такой подарок мне на день рождения», – плачет женщина.

Почти триста селян уже не надеялись на спасение, а бежать под постоянными обстрелами означало верную гибель. Спасли людей украинские военные. Когда вошли в деревню, начали искать жителей, после пустых домов решили проверить школьный подвал.

«Они вошли в школу, и там в подвальных помещениях они нашли людей. Дети очень боялись, потому что они были в форме. Он сказал, что они с другом были вынуждены снять бронежилеты и только тогда дети к ним подошли и начали с ними играть», — рассказывает волонтер Диана, муж которой — боец ВСУ, и который первым натолкнулся на испуганных людей.

Он сразу позвонил по телефону жене, чтобы та искала людям убежищ на Закарпатье. Между тем, военные думали, как вывезти людей.

ВСУ спасли почти 300 человек из Луганщины, которые с начала войны жили в подвале

«Как нас вывозили, то все рвалось на глазах. По машинах стреляли, шли осколки… С детишками выезжали и осколки летели по машине», — вспоминают люди.

Все эвакуированные не только добрались до безопасного места живыми, но и ранений избежали. Уже здесь, на Закарпатье, приходят в себя от пережитого. Со своими спасателями, ныне на передовой, общаются по телефону. «Я говорил вам, что все будет хорошо. Постараемся сделать так, чтобы вы скоро вернулись домой», — говорят бойцы.

Но дома после победы все придется строить чуть ли не с нуля. После прихода российских «освободителей» в деревне не осталось ни одного уцелевшего дома.

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