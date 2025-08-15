Военные учения РФ в Беларуси: когда будет наибольший риск для Украины

Военные учения в Беларуси / © Укринформ

На территории Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».

Наибольший риск таких учений будет в сентябре — будет продолжаться активная фаза, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

«С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск. Во время активной фазы также могут привлекать и бронетехнику», — подчеркнул Андрей Демченко, представитель ГНСУ.

Пока же силы и средства, которые Россия уже привлекла на территорию Беларуси, — они незначительны.

«Нестандартные ситуации не фиксируются», — добавляет спикер.

Впрочем, Демченко не исключает возможных провокаций на границе с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Украина отслеживает передвижение российских войск в Беларуси перед учениями «Запад-2025».