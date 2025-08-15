- Дата публикации
Военные учения РФ в Беларуси: когда будет наибольший риск для Украины
С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск, отметили в Госпогранслужбе.
На территории Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».
Наибольший риск таких учений будет в сентябре — будет продолжаться активная фаза, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.
«С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск. Во время активной фазы также могут привлекать и бронетехнику», — подчеркнул Андрей Демченко, представитель ГНСУ.
Пока же силы и средства, которые Россия уже привлекла на территорию Беларуси, — они незначительны.
«Нестандартные ситуации не фиксируются», — добавляет спикер.
Впрочем, Демченко не исключает возможных провокаций на границе с Беларусью.
Ранее сообщалось, что Украина отслеживает передвижение российских войск в Беларуси перед учениями «Запад-2025».