Военные учения в Беларуси: Жданов оценил, вторгнутся ли в Украину войска РБ и России

Российские войска вряд ли попытаются повторить вторжение в Украину со стороны Беларуси во время новых запланированных в РБ учений по "освобождению оккупированных территорий". РФ просто не сможет сформировать ударную группировку.

В то же время малой остается вероятность вторжения в Украину и самих белорусских войск.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире собственного YouTube-канала 2 сентября.

"Подразделения белорусской армии продолжают меры по усилению государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов как с территории Беларуси, так и с воздушного пространства", – сообщил Жданов.

Он также оценил угрозу от запланированных на 8 сентября в Беларуси военных учений.

"Я не думаю, что Россия на сегодняшний день не может сформировать ударную группировку для того, чтобы снова попытаться вторгнуться в Украину со стороны Беларуси. Потому что на сегодняшний день единственный резерв, который смогла сформировать Россия за три месяца – сегодня у нас сентябрь, а корпус третий резервный начал формироваться в конце весны — начале лета — соответственно, они его недоформировали. То есть за три месяца они не смогли набрать 15 тысяч, а набрали примерно 10. И сейчас они его растягивают на нескольких направлениях", — объяснил военный эксперт.

Он отметил, что по данным Генштаба ВСУ, части российского третьего армейского корпуса находятся на Запорожском направлении, еще часть может появиться на Донецком направлении, где началась перегруппировка войск. Жданов добавил, что этот корпус будет выполнять политические задачи.

Он также объяснил, почему пока остается низкой угроза вторжения белорусских войск.

"Что касается армии Беларуси, то вероятность вторжения сохраняется, но на сегодняшний день она очень низкая. Еще раз повторю критерии: Лукашенко отдает боеприпасы российской армии, технику, которая была на длительном хранении, Лукашенко не проводит мобилизационные мероприятия, а наоборот позволяет российским вербовщикам "вымывать" у Беларуси мобилизационный резерв. При таких условиях, когда твой резерв идет налево, в другую страну, когда ты отдаешь боеприпасы, технику, то имеющимися силами и средствами – это было бы самоубийством. Это первое. И второе – контрактная часть белорусской армии довольно незначительна и не превышает 20-30% от общего числа военнослужащих", – сообщил военный эксперт.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировки по "освобождению" территорий. Речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей Украины.

Комментируя эти учения, Жданов сказал, что их тематика – "наступательная, агрессивная и направленная против нас".

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