"Военные укрепляют город, ситуация стабильна" — Филатов о ситуации в Днепре

Коммунальные службы Днепра действуют в плановом режиме.

В Днепре войска оккупантов не зашли на территорию области, транспорт работает в штатном режиме, а запасы продуктов достаточны. В одном из районов города идет восстановление подачи воды, параллельно коммунальщики проводят ремонтные работы.

Об этом рассказал на брифинге мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр Днепра призвал горожан сохранять спокойствие, по его словам, ситуация абсолютно контролируемая. По его данным, сейчас ВСУ и отряды терробороны продолжают укреплять город и, если нужно дадут достойный отпор оккупационным войскам РФ.

"Враг не зашел на территорию нашей области. ВСУ и ТРО укрепляют город, все будет хорошо. Прошу всех соблюдать покой, общественный транспорт ходит, запасы продуктов достаточны, все у нас нормально", — сообщил мэр Днепра.

В то же время, есть несколько проблем в городе.

"Проблемы с водоснабжением на жилом массиве Левобережный-3... Прорывают трубы, вы понимаете, коммуникации старые, силами Горводоканала мы ликвидируем эту ситуацию. Есть технологическая проблема из метро. Турецкие подрядчики приостановили работы, часть персонала эвакуирована, сейчас идет консервация строительства. Михаил Александрович (заммэра Днепра Михаил Лысенко — ред.) лично все налаживает", — сказал он.