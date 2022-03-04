Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Военные укрепляют город, ситуация стабильна" — Филатов о ситуации в Днепре

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Военные укрепляют город, ситуация стабильна" — Филатов о ситуации в Днепре

УНИАН

Коммунальные службы Днепра действуют в плановом режиме.

В Днепре войска оккупантов не зашли на территорию области, транспорт работает в штатном режиме, а запасы продуктов достаточны. В одном из районов города идет восстановление подачи воды, параллельно коммунальщики проводят ремонтные работы.

Об этом рассказал на брифинге мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр Днепра призвал горожан сохранять спокойствие, по его словам, ситуация абсолютно контролируемая. По его данным, сейчас ВСУ и отряды терробороны продолжают укреплять город и, если нужно дадут достойный отпор оккупационным войскам РФ.

"Враг не зашел на территорию нашей области. ВСУ и ТРО укрепляют город, все будет хорошо. Прошу всех соблюдать покой, общественный транспорт ходит, запасы продуктов достаточны, все у нас нормально", — сообщил мэр Днепра.

В то же время, есть несколько проблем в городе.

"Проблемы с водоснабжением на жилом массиве Левобережный-3... Прорывают трубы, вы понимаете, коммуникации старые, силами Горводоканала мы ликвидируем эту ситуацию. Есть технологическая проблема из метро. Турецкие подрядчики приостановили работы, часть персонала эвакуирована, сейчас идет консервация строительства. Михаил Александрович (заммэра Днепра Михаил Лысенко — ред.) лично все налаживает", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация